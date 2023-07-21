Ümraniye'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Yangın, 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi, Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre giriş katındaki tabela dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binadaki diğer işyerine sıçradı. Binada bulunanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın yerinde uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Alevlerin sardığı ve tabelacı olduğu belirtilen iş yerindeki yangın çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görgü tanığı Mustafa Akça "Tabelacıda başlıyor yangın sonra üst katlara sıçrıyor. Üst katta tekstil üzerine işyeri. İçeride kimse yok, herkes dışarı çıktı" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

- İstanbul