Ümraniye'de İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olay, İstanbul Ümraniye ilçesinin aşağı Dudullu Mahallesi, Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın girişindeki tabelacı dükkanında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın tinerin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın önce iş yerinin alt katında başladı, büyüyerek binadaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yanan 4 katlı iş yerinde çalışan Mustafa Yıldız, "Olay tabelacının tinerine bir tane kaynak kıvılcımı sıçramış ve ondan kaynaklandı. İtfaiyeyi aradık. Ama yangın iki cephede birden oldu. Şu anda binada sadece maddi hasar var" dedi.

Faruk Bozkurt isimli vatandaş da, "Pencerede alevler vardı. İtfaiye geldi ön tarafa müdahale etti. Bizim üstümüzde tabelacı var ve onun üstünde konfeksiyon var. Tabelacının olduğu yer yandı. Büyük ihtimalle kimyasal madde yandı" dedi. - İSTANBUL