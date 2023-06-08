Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde 2 katlı döküm atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

ÜMRANİYE İMES Sanayi Sitesi'nde 2 katlı döküm atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

İMES Sanayi Sitesi D blokta bulunan, 2 katlı döküm atölyesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına içeride çalışan işçilerden bazıları müdahale etmeye çalışırken, bazıları ise kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın çıktığı sırada içeride olan bir çalışan, "madenin fazla harlamasından dolayı çıktı. Döküm atölyesi olarak kullanılıyor. Şu anda içeride kimse yok" diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.