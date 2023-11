Ümraniye'de İklim Değişikliği Çalıştayı Düzenlendi

Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye'ye özgü iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Ümraniye'nin iklim değişikliğine dayanıklılığının artırılması çalıştayı düzenlendi. İklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi için düzenlenen çalıştaya Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katılarak, "Çevreye duyarlı olarak her belediyenin, her kurumun ve her vatandaşın doğayı en iyi şekilde koruması gerekir" dedi.

Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen çalıştaya kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, STK temsilcileri ve uzman ekipler katıldı. Çalıştayda öncelikle iklim değişikliği ve oluşturduğu tehditler ile kentlerin bu dinamikle etkileşimleri birçok boyutuyla ele alındıktan sonra, iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlara ve iklim değişikliğine neden olan faaliyetler değerlendirilerek, önlemler alınması için çalışmalar görüşüldü.

Ümraniye'nin 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' (SECAP) süreci ve analiz sunumu ile başlayan çalıştay, ' Ümraniye ilçesi iklim değişikliği risk ve eylemlerin değerlendirilmesi' ile devam etti. Ayrıca afet yönetimi, su yönetimi, yeşil alanlar ve halk sağlığı konularına da değinilerek, bilgilendirme yapıldı.

"YEŞİL ALANLARIMIZI ARTIRARAK ÇOCUKLARIMIZA DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA BIRAKABİLİRİZ"

Çalıştayda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Sanayi Devrimi sonrası, yüzyıl öncesine gidersek özellikle fosil yakıtların tüketimi ve insani faaliyetlerden kaynaklanan sera gazının salınımları dolayısıyla okyanusların, denizlerin ve orman alanlarının kendisini içine çekeceği salınımlardan dolayı bu gazlar daha çok çevreyi kirletir hale geldi. Tabii bunların başında da köylerden şehirlere göç gibi faktörler bulunuyor. Toplumlar da şehirlerde var olan alışkanlıklarını sürdürdüğü sürece de ciddi iklim değişikliği sonuçları doğurur ve bunlarla da bağlantılı olarak çeşitli çevresel felaketlere daha sık yol açacağı ve günlük hayatta da yaşanan doğal afetlerin artmasıyla da bu doğa olaylarını sık sık gözlemliyoruz" diye konuştu. Belediyelerin, kurumların ve her vatandaşın çevreye duyarlı olmasını ve doğayı koruması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Yıldırım, daha sonra dünyada yaşanan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Yeşil alanların da sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Ümraniye'mizde 5 kilometrekare ormanlık alanımız, yani millet bahçelerimiz var. Dolayısıyla bu alanları daha çok artırarak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.