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Ümraniye'de İETT Otobüsünde Yer Verme Tartışması: Kadın Biber Gazı Sıktı

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Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın biber gazı sıktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı. Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı. Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının tartıştığı ve bir kadının çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye Aralık İETT Olay Ulaşım Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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