CHP'de kurultay günü! 3 aday başkanlık için yarışacak

Kritik gün geldi çattı! Özel ve 2 rakibi başkanlık için yarışacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Stoktan vergi alınacak' iddiasını yalanladı

Yeni vergi iddiası ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan jet açıklama var
Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı! 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Ümraniye'de İETT Otobüsünde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında otobüs tamamen yandı ancak yaralanan olmadı.

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.