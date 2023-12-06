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Ümraniye'de İETT Otobüsünde Kadın Yolcunun Biber Gazlı Saldırısı

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Ümraniye'de İETT otobüsünde kadın yolcunun tartıştığı başka bir kadına biber gazı sıkması ve şoförün aracı durdurarak gazdan etkilenen yolcuları tahliyesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ümraniye'de İETT otobüsünde kadın yolcunun tartıştığı başka bir kadına biber gazı sıkması ve şoförün aracı durdurarak gazdan etkilenen yolcuları tahliyesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otobüste iki kadın yolcu arasında yer verme tartışması yaşandı. Kadınlardan biri, çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktı.

Sıkılan biber gazı otobüsteki diğer yolcuları da etkilerken şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yüzüne biber gazı sıkılan kadın fenalaşınca diğer yolcuların yardımıyla çevredeki bir iş yerine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye biber gazını sıkan kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, iki kadının tartışma anı ve biber gazlı saldırı ile diğer yolcuların telaşla otobüsü terk etmeleri aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye İETT Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası 3. Sayfa Güncel Haberler

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