Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik akışında aksaklık yaşandı.

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.