Ümraniye'de İETT Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yandı. Yolcular olaydan son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda??????? otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
