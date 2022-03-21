ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

İstanbul Ümraniye'de, maske yapımında kullanılan makineleri çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Tatlısu Mahallesi'nde 12 Mart Cumartesi günü bir iş yerine giren hırsızlar, maske yapımında kullanılan ve değeri 600 bin lira olan makinaları çaldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinin etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, plakası belli olmayan 2 adet kırmızı renkli kamyonetle gelerek makineleri çaldıklarını gördü. Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinden kimliği tespit edilen Y.K. (43), Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Makineleri satın aldığı belirlenen D.D. (42) de Suç Eşyasını Satın Almak suçundan gözaltına alındı. Y.K. İş Yerinden Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı.