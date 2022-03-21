Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de, maske yapımında kullanılan makineleri çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Tatlısu Mahallesi'nde 12 Mart'ta bir iş yerinden maske yapımında kullanılan 600 bin lira değerindeki makinelerin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakaları belli olmayan kırmızı 2 kamyonetle iş yerine gelen şüphelilerin makineleri aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin malzemeleri satabilecekleri, hurdacı olarak faaliyet yürüten muhtemel iş yerleri ve çevresini kontrol eden ekipler, Şerifali Mahallesi'ndeki bir iş yerine 2 kırmızı kamyonetin giriş yaptığını tespit etti.

Ekiplerce buraya düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi D.D. gözaltına alınırken, yapılan aramada çalınan makinelerin bir kısmı da ele geçirildi.

D.D'nin ifadesi doğrultusunda hırsızlık malını satan şüpheli Y.K. de Ataşehir'de yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.K, "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklanırken, D.D. de "suç eşyasını satın almak" suçundan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.