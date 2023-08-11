ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GİRDİĞİ APARTMANDAN KAÇAMADI; KISKIVRAK YAKALANDI

ÜMRANİYE'de 4 katlı bir binaya klima malzemesi ve ayakkabı çalmak için gelen şüpheli, binadan kaçamayınca, panikle binada karşılaştığı daire sakininin evine girdi.

ÜMRANİYE'de 4 katlı bir binaya klima malzemesi ve ayakkabı çalmak için gelen şüpheli, binadan kaçamayınca, panikle binada karşılaştığı daire sakininin evine girdi. Daire sakini tarafından darbedilen şüpheli M.A.B.gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Ümraniye İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binadan klima malzemesi ve ayakkabı çalan 2 şüpheli binadan ayrılırken, işten evine gelen daire sakini Fatih Salim ile karşılaştı. Bu sırada eşiyle telefonda görüşen Şeyma Salim de, eşinin 'Apartmana girdim' demesi üzerine daire kapısını açtı. Daire sakininin 'Siz kimsiniz' sorusuna cevap veremeyen şüphelilerden biri Fatih Salim'e yumruk atarak olay yerinden kaçarken, diğer şüpheli 14 yaşındaki M.A.B binanın üst katlarına doğru kaçmaya başladı.

Fatih Salim şüpheliyi kovalarken, şüpheli M.A.B, bu sırada açık olan daire kapısından içeri girdi. Şeyma Salim ve çocukları büyük korku yaşadı. Fatih Salim balkona kaçan şüpheliyi darbetmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli M.A.B. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"KAPIYI İTTİRİP İÇERİ GİRDİ; ÇOCUKLAR DA VARDI KORKTUK"

Yaşadıklarını anlatan Şeyma Salim, "Akşam eşim işten geliyordu. Telefonla görüşüyorduk zaten. Apartmana girdim giyince ben telefonu kapatıp kapıyı açtım. 30 saniye sonra sesler yükseldi. Bağırış çağırış oldu. Hırsızlığa gelmiş, apartmanda terlik ayakkabı almış, kapılara bakıyormuş. Eşim de öyle bağırınca korktu. Kapıyı kapatamadım, direk kapıyı ittirip içeri girdi. Çocuklar da vardı korktuk. Balkona doğru koştu. Eşim de geldi arkasından. Bir arbede yaşandı orada. Can havliyle zarar vermesinden korktuk.Birisi geliyor diye kapıyı kapatacak oldum; ittirip içeri daldı. Çok korkunçtu. Polisler geldi. Zor bir durumdu." dedi. Mahallede esnaflık yapan bir kişi ise, " Dün karşıda otuturken birden kavga sesi geldi.Yukarıda balkonda birileri birilerine vuruyordu. Hırsız olduğunu söylüyorlar elinde birşey yoktu. Daha sonra ekipler geldi. Çocuğu ekip otosuna aldılar karakola götürdüler. " diye konuştu.