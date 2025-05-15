Ümraniye'de Hediyelik Eşya Dükkanında Yangın

Ümraniye'de Hediyelik Eşya Dükkanında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katındaki hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dış cephe ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Ümraniye'de 5 katlı binanın girişindeki hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Necip Fazıl Mahallesi 19. Mayıs Caddesindeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle binanın dış cephesiyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.