Ümraniye'de Hatalı Park Tartışması Kanlı Bitti

Ümraniye'de hafif ticari araç sürücüsü ile diğer sürücüler arasında hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri hafif ticari araç sürücüsüne tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü. Tartışma araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÜMRANİYE'de hafif ticari araç sürücüsü ile diğer sürücüler arasında hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri hafif ticari araç sürücüsüne tekme atıp bıçakla üzerine yürüdü. Tartışma araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafi ticari araç sürücüsü ile diğer sürücüler arasında hatalı park nedeniyle tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Hafif ticari araç sürücüsü aracına bineceği sırada gruptan bir kişi teme atıp bıçakla üzerine yürüdü. Aracına binen hafif ticari araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sürücüler arasında yaşanan tartışma ve gerginlik başka bir aracın kamerasına yansıdı.