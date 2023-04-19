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Ümraniye'de hastanenin ek binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Ümraniye'de hastanenin ek binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye Çocuk Güncel Haberler

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