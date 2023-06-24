Ümraniye'de Hafriyat Kamyonuna Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Haziran Salı günü sabah saatlerinde Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki kamyona, otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.