Ümraniye'de Hafif Ticari Araçların Kazası: Bir Kişi Yaralandı

ÜMRANİYE'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücülerden biri araçta sıkıştı. Araç şoförü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Adem Yavuz Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ET 937 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sokaktan caddeye çıktığı sırada caddede seyir halinde olan 34 HIC 595 plakalı hafif ticari araca çaptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki araç refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 34 ET 937 plakalı hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerin teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bir kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araç ile caddede ilerleyen diğer hafif ticari aracın çarpışarak refüje savrulduğu ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

'BU IŞIKLARDA SÜREKLİ KAZA OLUYOR'

Kazayı gören Muhammet Aslaner, "Sokaktan çıkan araç ile cadde üzerinde gelen araç çarpışarak refüje çıktı. Sürücülerden biri araçta sıkıştı. Yanındaki yolcu hareketsiz yatıyordu, biz sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra ambulans, polis ve itfaiye geldi. Sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı. Bu ışıklarda sürekli kaza oluyor" dedi.