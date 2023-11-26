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Ümraniye'de hafif ticari araç otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, otomobile çarptı ve biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.