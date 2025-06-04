Ümraniye'de Geniş Çaplı Asayiş ve Narkotik Uygulaması: 16 Şüpheli Yakalandı

Ümraniye'deki geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Ümraniye'de eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da incelemelerde bulunduğu uygulama; Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 32 iş yeri denetlendi, 3 bin 597 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Aranan 16 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 11 kişinin yakalandığı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ile toplam 33 gram narkotik madde ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada ise bin 294 araç ile 359 motosiklet sorgulandı. 57 araç ve sürücüye işlem yapılırken 5 araç trafikten men edildi, 465 bin 752 lira para cezası kesildi.