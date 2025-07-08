Ümraniye'de Gecekonduda Yangın: Çocuk Çakmakla Oynadı

ÜMRANİYE'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye tarfından söndürüldü. Yangının, evdeki çocuğun çakmakla oynaması sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Yangın saat 18.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Serap Sokak'taki bir gecekonduda başladı. Evden yükselen dumanları görenler, içerideki anne ve 1 yaşındaki bebeğini dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Evden yükselen alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, evdeki küçük çocuğun çakmakla oynaması sebebiyle başladığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'MAHSUR KALANLARI KURTARDIK'

Yangında kendi evinin de hasar aldığını söyleyen Adem Varal, "Yanındaki gecekonduda oturuyorum ben de zaten. Çocukların bağrışmasıyla biz dışarıya çıktık. Yandaki evden dumanlar geliyordu. Mahsur kalan bir çocuk ile bir de anneanne vardı. Onları dışarı aldık. Fakat o esnada dumanlar çok hızlı bir şekilde gelişti. Dumanlar yükseldi. Alev alınca zaten alev aldı. İtfaiye zaten o esnada gelmişti. Mahsur kalanları dışarı çıkartmıştık. Olay da şu anda görüldüğü gibi yan taraf komple mahvoldu. Benim kendi evimde tutuştu. Şu anda olan olay bu şekilde. Bir can kaybı yok. Sadece olan bir değer, maddi değer kaybı. Başka bir şey yok" dedi.