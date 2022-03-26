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Son dakika haberi: Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Son dakika habere göre Ümraniye'de, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ümraniye'de, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Huzur Mahallesi Volkan Caddesi üzerindeki gecekondu, önündeki doğalgaz kutusundan sızdığı tahmin edilen gazın parlamasıyla yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberi: Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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