Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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