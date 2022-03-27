Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.