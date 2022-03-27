Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2) - Haberler

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Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.


Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Son dakika haberleri! Ümraniye'de gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı(2)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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