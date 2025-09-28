Ümraniye'de Gazze İçin Destek Yürüyüşü

Ümraniye Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen katılımcılar, Haldun Alagaş Spor Kompleksi önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla, "Filistin'e özgürlük", "Gazze yalnız değildir" ve "Zulme sessiz kalma" sloganları attı.

"Netanyahu 21. yüzyılın Hitleridir" yazılı pankart açıp, "Gazze'de soykırım var", "Nehirden denize Özgür Filistin", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, kadınlar İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen "kanlı kefenli" oyuncak bebekler taşıdı.

Meydanda düzenlenen program, hafız Yusuf Bereket'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Said Ercan ile canlı bağlantı kuruldu.

Yürüyüşe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Gazze için ne yapsak azdır. Dünyadaki vicdan sahibi insanların, Müslüman olsun olmasın, her gün her hafta büyük ülkelerin şehirlerinde, başkentlerinde hep beraber neler yaptıklarını görüyoruz. Bugün de Kolombiya'nın devlet başkanı Gazze'ye gönüllü asker sevkiyatı yapmak için halkına çağrı yaptı. Bu Müslüman değil. Demek ki vicdanlar o hale geldi ki artık dayanılmaz bir halde." diye konuştu.

Gazze'deki katliamda çocukların, kadınların öldürüldüğünü, susuz, yemeksiz bırakıldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vatanlarından kovulmak için her türlü hainlik yapılıyor. Kim tarafından? Yahudi ve onun destekçileri birkaç tane devlet tarafından. Ümidimiz şu ki 157 devlet Gazze'yi ve Filistin'i tanımış oldu. Demek ki vicdanlar o tarafa doğru kayıyor. Onların yalnızlığını nasıl Birleşmiş Milletler'de bu millet gösterdiyse, bu dünya milletleri gösterdiyse, inanıyorum ki İslam ülkelerinde de vicdanlar böyle. Diğer devletler de halkın vicdanları böyle. Biz de bu vicdanlara bir ses, nefes olabilmek için bugün Ümraniye'de 30'a yakın STK'li kardeşlerimizle birlikte bu yürüyüşü düzenlemiş olduk. Bir nebze sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize."

Yıldırım, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistle canlı bağlantı yapılmasına ilişkin de, "Said Hoca'mın o bağlantısında kararlılığını, oradaki bine yakın insanların Gazze'ye doğru denizde ilerleyişini gördük. Karada nasıl bu mücadele devam ediyorsa, o bin tane insanın da inşallah o mücadelesi sonunda zaferle neticelenecektir diye ümit ediyorum. O insanlara buradan selam olsun. Hepsine ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, sanatçı Mehmet Ali Aslan'ın seslendirdiği ezgiler ve yapılan duaların ardından sona erdi.