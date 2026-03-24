Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye'de bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADAYIFÇIOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Cinayete ilişkin tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olayın ardından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kadayıfçıoğlu'nun polisler tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
