ÜMRANİYE'DE FORKLİFT MOTOSİKLETE ÇARPTI Güncel Haberler ÜMRANİYE'de kontrolsüz şekilde sokaktan çıkan forklift, caddede seyir halindeki motosiklete çarptı. ÜMRANİYE'de kontrolsüz şekilde sokaktan çıkan forklift, caddede seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere savruldu. Kaza Şerifali Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana geldi. Forklift sürücüsü kontrolsüz şekilde caddeye çıktı. Bu sırada cadde de hızla ilerleyen motosiklet, forkliftin kaldıracına takılarak savruldu. Yere düşen motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, o anlar yoldan geçen otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü: ------------------------ Araç içi kamera -Kaza anı -Forkliftin sokaktan çıkması -Caddeden giden motosikletin çarpması - Motosiklet sürücünün yerden kalması -Genel görüntü - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Motosiklet Güncel Haberler

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