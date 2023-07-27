Ümraniye'de taksimetrede yazan tutardan fazla ücret talep eden sürücü, yolcu tarafından kayda alındı. Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler sürücüye, 4 bin 64 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Ümraniye'de fazla ücret isteyen taksi sürücüsüne ceza

-Yüksek ücret isteyen taksici kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de taksimetrede yazan tutardan fazla ücret talep eden sürücü, yolcu tarafından kayda alındı. Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler sürücüye, 4 bin 64 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde taksi kullanan bir vatandaş, taksi sürücüsü indi bindi ücretinin 75 TL olduğunu ve taksimetreyi yenilemediğini iddia etti. Yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye ilçesinde meydana gelen görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Ticari taksi sürücüsünün aracındaki yolculardan taksimetrede yazan ücretten fazlasını istediği anlaşılan görüntülerdeki ticari taksi şoförünün M.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sivil trafik ekiplerince M.H. isimli şahıs yakalandı.

Taksinin çalışma ruhsatı askıya alınmış

Konu ile ilgili yakalanan taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığı anlaşılmış, "Belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması" maddesinden 4 bin 64 TL trafik idari para cezası işlemi uygulanarak ticari taksi trafikten men edilmiştir.