Ümraniye'de evde ölü bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

ÜMRANİYE'de dün akşam saatlerinde evde ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.