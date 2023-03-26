Ümraniye'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Ümraniye'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Nesimi Sokak'taki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangının çıktığı evde dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Evde yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.