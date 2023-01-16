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ÜMRANİYE'DE ESNAFA ATEŞ EDİP, SİLAHINI DÜŞÜRÜNCE CANINDAN OLDU (1)

Güncel Haberler

ÜMRANİYE'DE ESNAFA ATEŞ EDİP, SİLAHINI DÜŞÜRÜNCE CANINDAN OLDU (1)

ÜMRANİYE'de, iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı.

ÜMRANİYE'de, iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti. Sürücü ateş ederek 4 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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