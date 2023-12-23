Ümraniye'de eşiyle tartışan kişi evi ateşe verdi

Ümraniye'de eşiyle tartışan kişi yaşadıkları evi ateşe verdi.

Huzur Mahallesi Arif Sokak'ta tek katlı bir evde ikamet eden Serkan G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisi gören Serkan G, kendi boğazına bıçak dayadıktan sonra evi ateşe verdi.

Daha sonra kaçmaya çalışan Serkan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Serkan G, emniyete götürüldü.