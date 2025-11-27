Ümraniye'de Eşinin Araçlarına Saldırı: Komşusu Müdahale Edince Olay Büyüdü
Ümraniye'de bir şüpheli, eşinin park halindeki aracının camlarını kırdıktan sonra komşusunun aracına da saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Olay Armağanevler Mahallesinde meydana geldi. Bir kişi park halinde olan eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı. Duruma müdahale etmek isteyen şüphelinin komşusu ise olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli bu kez komşusunun aracına yöneldi. Elindeki demir sopayla aracın camlarını kıran şüpheli çevredekilere aldırış etmedi. Bu sırada 'Fenomenlik yap' diye bağıran şüpheliye komşusu, 'Yapma', ' Ara polisi' diyerek karşılık verdi. Mağdur komşu ise olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Olay anı aracı hasar gören komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüphelinin araçlara demir sopayla zarar vermesi ve tepki gösteren komşusuna hakaret ederek bağırdığı anlar yer alıyor.