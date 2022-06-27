Ümraniye'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı İstanbul Ümraniye'de elektrik süpürgesinin kablosuyla eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı. İstanbul Ümraniye'de elektrik süpürgesinin kablosuyla eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da İstiklal Mahallesi'ndeki adreste Şengül K'nin (59) kendinden geçmiş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Eşini boğmaya çalıştığı tespit edilen G.K. (61), aynı gün ikamet adresinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, şüphelinin olay günü yaşadıkları tartışmanın devamında eşi Şengül K'nin boğazını önce elleriyle sıktığı, sonrasında ise elektrik süpürgesinin kablosuyla boğmaya çalıştığı, kadının kendinden geçmesi üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdiği belirlendi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan Şengül K'nin olaydan iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. AA / Alptekin Soykan - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Ümraniye Güncel Haberler

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