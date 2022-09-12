Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı. Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ümraniye Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki 34 TN 2564 plakalı İETT otobüsü, sağanak sonrası kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Alptekin Soykan Ümraniye İETT Güncel Haberler

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