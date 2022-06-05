Ümraniye'de Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. - Haberler

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından hazırlanan Dünya Çevre Günü şenliklerine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından "Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur" sloganıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklar için hazırlanan şenliğe yoğun ilgi gösterildi. Ümraniye Santral Meydanı'nda yapılan şenlikte ödül töreni, sahne etkinlikleri, şişme oyun grupları, interaktif geri dönüşüm atölyeleri gibi birçok etkinlik hazırlandı. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar, kendilerine ikram edilen pamuk şekerleri ve patlamış mısırları yedi.