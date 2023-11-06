Ümraniye'de düğün konvoyunda trafik tehlikesi
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Ümraniye'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 2 bin 616 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Ümraniye'de, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye toplam 2 bin 616 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da, Dudullu'da düğün konvoyundaki bazı araçların trafik akışını tehlikeye düşürecek hareketler yapmasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kimliğini belirledikten sonra yakaladıkları 2 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "grup halinde trafiği yavaşlatmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 2 bin 616 lira idari para cezası uyguladı.
İki sürücü hakkında adli işlem yapıldı.