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Ümraniye'de düğün konvoyunda trafik tehlikesi

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Ümraniye'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 2 bin 616 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ümraniye'de, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye toplam 2 bin 616 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da, Dudullu'da düğün konvoyundaki bazı araçların trafik akışını tehlikeye düşürecek hareketler yapmasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimliğini belirledikten sonra yakaladıkları 2 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "grup halinde trafiği yavaşlatmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 2 bin 616 lira idari para cezası uyguladı.

İki sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye Güncel Haberler

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