ÜMRANİYE'DE DÖRT YOL AĞZINDA KAZA: 1 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜMRANİYE'DE DÖRT YOL AĞZINDA KAZA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
ÜMRANİYE'DE DÖRT YOL AĞZINDA KAZA: 1 YARALI

ÜMRANİYE'de dörtyol ağzında otomobil ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE'de dörtyol ağzında otomobil ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye tarafından otomobilden çıkarıldıktan sonra hastaneye gönderildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında  Aşağı Dudullu Mahallesi Acısu Caddesi ile NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. NATO Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan Uysal idaresindeki 34 EOB 516 plakalı otomobil, Acısu Caddesi istikametinden gelen 34 JP 4076 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisindeki Hakan Uysal, direksiyon kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title