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Ümraniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Zanlıdan Biri Tutuklandı

Ümraniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Zanlıdan Biri Tutuklandı
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Ümraniye'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı. H.Ö. tutuklanırken, S.K. ev hapsine alındı. Dolandırıcılık sonucunda mağdurlar yaklaşık 600 bin lira değerinde kayıp yaşadı.

Ümraniye'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ümraniye'de F.S. (44) ve H.S. (65), telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle ikamet adreslerine gelen bir kadın ve bir erkek şüpheliye, yaklaşık 600 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası verdi.

Mağdurların, bir süre sonra dolandırıldıkları yönündeki ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, mağdurlardan para ve ziynet eşyasını elden alan şüphelileri tespit etti.

Yazılımcı olduğu belirlenen ve 5 suç kaydı bulunan S.K. (29) ile 3 suç kaydı çıkan H.Ö. (27) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, S.K'ya ise iki ay ev hapsi verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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