Ümraniye'de çöken binada vatandaşlar mağdur edilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Ceyhun Avşar, Ümraniye'de metro çalışmaları sırasında çöken bina hakkında yaptığı açıklamada, "Boşalttığımız binada, çeşitli esnaf faaliyetleri görüldü, kendileri uyarıldı. Bulunmamaları gerektiği iletildi ve bina tahliye edildi. Hiçbir şekilde vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Metro çalışmamıza çevre güvenliği alındıktan sonra devam edeceğiz" dedi.

Göztepe - Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde hasar alan bitişik iki bina çöktü. Binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Ceyhun Avşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Avşar, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini ve çalışmaların gerekli güvenlik önlemlerinin ardından devam edeceğini vurguladı.

"BİNANIN TEKNİK ZORUNLULUK NEDENİYLE BOŞALTILMA GEREKÇESİ VARDI"

Avşar, "Tünel kazılarımız esnasında hem tünel içerisinde hem de tünel üzerindeki yollarda, binalarda kazı öncesinde tespitlerimiz yapılıyor. Tünelde yapılan kazılar esnasında oluşabilecek bütün risklerin, neler olabileceğini üniversitelerden de destek alarak oluştururuz. Bu bölgede de tünel çalışmalarımıza başlamadan önce tünel kazısı esnasında oluşabilecek riskleri öngördüğümüz için bölgede binanın kazıdan yaklaşık 3 ay önce, kazı esnasında ani bir şekilde binayı boşaltmamak için, bu binadaki tüm maliklerle, hem daire sahipleriyle hem de esnaf arkadaşlarımızla riskleri gördüğümüz için binanın teknik zorunluluk sebebiyle boşaltılması gerekçesi vardı. Bunun karşılığında da vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için bu işin bir sosyal gerekliliği de oluşuyordu. Gerekli protokollerle, gerekli maddi ve manevi destekler de verilerek bu alanda binamızda boşaltma işlemini gerçekleştirdik. Şu an bizim kazı çalışmalarımız son 5 metresine geldiği noktada, bugün itibariyle tünelde, kazıda bir risk gördüğümüz için hemen yüzeyde de gerekli kontrolleri yapmaya başladık" dedi.

"YAPI STOĞUNUN ZORLUĞU TÜNEL ÇALIŞMALARIMIZDA BİZİ ÇOK KISITLIYOR"

Avşar, "Bu esnada boşalttığımız binada da, çeşitli esnaf faaliyetleri görüldü, kendileri uyarıldı. Bulunmamaları gerektiği iletildi ve bina tahliye edildi. Sadece bu bina değil, çevrede tünel etki alanında olan ve risk gördüğümüz iki binada da hızlı bir şekilde boşaltma işlemi yapılarak, alanda da gerekli güvenlik önlemleri alarak hızlı bir şekilde mobilize olmaya başladık. Fakat çevredeki yapı stoğunun zorluğu tünel çalışmalarımızda bizi çok kısıtlıyor. Yapı stoğunun da etkisiyle bizim herhangi bir müdahale durumumuz oluşmadan yapıda kendiliğinden bir göçme gerçekleşti. Bu göçmenin kendiliğinden gerçekleşmemesi durumunda biz bunu kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirecektik. Bugün içerisinde bulunduğumuz durumun sosyal gerekliliği neyse, yine vatandaşlarımızla da görüştük, herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bütün gerekli sosyal destekler de kendilerine verilecektir" diye konuştu.

İçeride esnafların bulunmasıyla ilgili olarak Avşar, "O konu sıcak bir konu, biz de anlık olarak bütün alanları takip edemiyoruz. Bir protokolümüz var, protokoller kapsamında zaten bu binaları boşaltıyoruz. Bunun karşılığında gerekli sosyal desteklerimizi yapıyoruz. Sıcak bir konu, arkadaşlarımız inceleyecekler" dedi.

"ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINDIKTAN SONRA METRO ÇALIŞMAMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Avşar, "Tünellerde ve metro inşaatlarında öngöremediğimiz tek şey, kazılar esnasında karşılaşabileceğimiz riskler. Bu kazılar tamamlanmadan hiçbir şekilde siz herhangi bir binada oluşacak bütün teknik, mevcut durumun ne olacağının adını koyamıyorsunuz. Burada da bizim kazımıza 5 metre kala bu hadise yaşandı. Kazımızın tamamlanması durumunda tekrar binada ilk tespit raporlarımız var, son tespit raporları yine incelenip, üniversite hocalarıyla beraber gerekli bilgi verilecektir. Bundan sonraki süreçte, bizim geçmiş yıllarda da metro kazıları esnasında veya yeraltı kazıları esnasında tünel bina etkileşimleri dolayısıyla benzer hadiseler gerçekleşti. Orada olduğu gibi ve burada da olacağı gibi biz vatandaşımızın en ufak şekilde hak kaybını oluşturmayacak gereklilikler neyse, yaptığımız ara protokoller, ilave protokollerle bunları sağlayacağız. Hiçbir şekilde vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Metro çalışmamız çevre güvenliği alındıktan sonra metro çalışmamıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.