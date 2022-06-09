Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

AA - Adem Koç - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'de 'çocuğun alıkonulması' şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Ümraniye'de bir çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Ümraniye'de bir çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Mahallesi'nde bir grubun kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, G.O. isimli çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmek istenen İ.C'yi yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Araştırma sonucu, küçük yaştaki G.O'nun 26 Mayıs'ta "kayıp şahıs" olarak kaydı bulunduğu belirlendi.

Hakkında "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan işlem yapılan İ.C, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adem Koç - Güncel

Ümraniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title