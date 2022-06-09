Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

Ümraniye'de "çocuğun alıkonulması" şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İstanbul Ümraniye'de bir çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Ümraniye'de bir çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, dün İstiklal Mahallesi'nde bir grubun kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, G.O. isimli çocuğu zorla alıkoyduğu iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmek istenen İ.C'yi yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Araştırma sonucu, küçük yaştaki G.O'nun 26 Mayıs'ta "kayıp şahıs" olarak kaydı bulunduğu belirlendi. Hakkında "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan işlem yapılan İ.C, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Adem Koç - Güncel Ümraniye Güncel Haberler

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