Ümraniye'de çıkan yangın bir evde hasara neden oldu

İstanbul Ümraniye'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Ümraniye'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cemil Meriç Mahallesi Güven Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katındaki daireye de sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında binanın çatısı ve üst kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yangın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.