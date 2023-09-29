Ümraniye'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de bir şüphelinin müşteri gibi girdiği dükkandan cep telefonunu çalma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ümraniye'de bir şüphelinin müşteri gibi girdiği dükkandan cep telefonunu çalma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki telefon dükkanına gelen şüpheli, yeni modellere bakmak istedi. Dükkan sahibi Enes Önügören yeni telefonlara bakamayacağını söyleyince şüpheli, ikinci el telefonla ilgilenmeye başladı. Şüpheli, Önügören'in dükkana gelen kargocuyla görüştüğü sırada telefonu alarak kaçtı.

Önügören, hırsızlıkla ilgili ihbarda bulunduğunu ve dükkana gelen polislerin parmak izi çalışması yaptıklarını belirterek şüphelinin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.