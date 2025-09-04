Ümraniye'de Çekiçle Saldırı: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

Ümraniye'de bir iş yerine çekiçle saldırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de 30 Ağustos'ta 3 kişinin bir iş yerine çekiçle zarar verdiği, yine bu şüphelilerden birinin de etek giydirilerek darbedildiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, gece saatlerinde iş yerine zarar veren şüphelilerin, işi yapamadıkları gerekçesiyle etek giydirilerek darbedildiğini belirledi.

Çalışmalar kapsamında, saldırganlarla birlikte verdiği görevi tam yapamadığını öne sürerek şüphelilerden 1'ini darbeden zanlı ile bunları azmettirenin de aralarında bulunduğu yaşları 15 ila 20 arasında değişen 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adliyeye sevk edildi.