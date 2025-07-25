Ümraniye'de Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatı katından bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tatlısu Mahallesi Esenli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan 4 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 katlı binanın çatı kısmı kullanılamaz hale geldi, diğer binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın mahalle sakinleri arasında paniğe neden olurken söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Gülbahar Saydık ve Merve Yanık'a olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Baygınlık geçiren kişiye de sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Mahalle sakinlerinden Yüksel Can, bir hafta önce de aynı binada yangın çıktığını belirterek, "İtfaiyenin sesiyle çıktık baktık ki dumanlar gökyüzüne sıçramış. Sonra aşağı indik, ikinci katta oturan bayanı baygın getirdiler. Karşımızda oturuyordu. Bir hafta önce de burada yangın çıkmıştı. Sadece duman çıkmıştı ama alev yoktu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan binaların çatısındaki yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.