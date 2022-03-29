Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasına takıldı

Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir caminin imam odasından 2 dizüstü bilgisayar, sadaka kutusu ve kameranın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin C.U. olduğunu tespit etti.

Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.