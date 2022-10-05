Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA

Güncel Haberler

ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA

ÜMRANİYE'de çakarlı araç kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, sivil trafik ekipleri tarafından 4 bin 73 lira para cezası yazıldı.

ÜMRANİYE'de çakarlı araç kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, sivil trafik ekipleri tarafından 4 bin 73 lira para cezası yazıldı.

Ümraniye'de B.Ç. isimli bir kişi, çakar tertibatı olan hafif ticari araçla trafikte manevralar yaparak ilerlerken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sürücü B.Ç., ekipler tarafından araçla birlikte yakalandı.Ekipler sürücüye ve araç sahibine 'ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' maddesinden bin 823'er lira, 'görüşü engelleyecek süs, aksesuar-film cam takmak' maddesinden 427 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 73 TL idari para cezası uygulayarak, çakar tertibatını söktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title