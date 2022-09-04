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Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

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Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderi tarafından demir sopayla darbedilen kadın yaralandı.

Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderi tarafından demir sopayla darbedilen kadın yaralandı.

Esenkent Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki kültür merkezinin önünde Fındık A'yı ayrı yaşadığı eşi Ferit A. ve Yusuf A. darbetti. Demir sopayla saldıran iki kardeş, kadını kolunu kırarak yaraladı.

Olaydan önce Fındık A'nın selam verdiği iddia edilen Özal Ş. de zanlılar tarafından darbedildi.

Saldırının ardından Ferit A. ve Yusuf A. kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Fındık A'nın platin takılan kolunda kalıcı sakatlık oluştu.

Polis tarafından gözaltına alınan Ferit A. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla, Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

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