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Ümraniye'de Bodrum Katında Ceset Bulundu

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Ümraniye'de yarım bırakılan inşaatın bodrum katında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden uyuşturucu madde çıktığı iddia edildi.

ÜMRANİYE'DE yarım bırakılan inşaatın bodrum katında biriken suda bir erkeğe ait ceset bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan cesedin üzerinden uyuşturucu madde çıktığı iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Cemil Meriç Mahallesi Halk Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına giren vatandaşlar, bodrum katta bulunan içi su dolu çukurda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çukurdan çıkardığı kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından ölen kişinin isminin Ferhat E. olduğu öğrenildi. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan Ferhat E.'nin cesedi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

MAHALLELİ DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Mahallede yaşayan Cihan Aküzüm "Burası 3-4 senedir tamamlanmamış okul inşaatı. Sabah içeride 2 genç çocuğu gördüm, polis ekipleri de buradaydı. Biz inşaata dışarıdan girenler oluyor diye bütün mahalleli şikayet ettik. Rahatsız oluyoruzö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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