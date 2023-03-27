Ümraniye'de bir zanlı, tartıştığı kişilerin girdiği markete ateş açtı

Ümraniye'de, tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açan zanlı, kişilerin sığındığı markete de ateş etti.

Ümraniye'de, tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açan zanlı, kişilerin sığındığı markete de ateş etti.

Alınan bilgiye göre, dün Cemil Meriç Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine buradan ayrılan motosikletli iki zanlı silah alıp aynı yere döndü.

Motosikletten inen şüphelinin üzerlerine doğru ateş açtığı kişiler sokakta bulunan bir markete sığındı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği marketin camında ve rafında hasar meydana geldi.

Ateş açan şüpheliler olay yerine geldikleri motosikletle kaçarken çevredekiler durumu polise bildirdi.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.