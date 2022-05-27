Ümraniye'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de atık malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de atık malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde atık malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluştu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kazım Karabekir, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title