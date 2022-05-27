Ümraniye'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Ümraniye'de atık malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde atık malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluştu.