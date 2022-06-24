Ümraniye'de bir binada çıkan yangın söndürüldü İstanbul Ümraniye'de dört katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Ümraniye'de dört katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeni Filiz Sokak'taki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede dört katlı binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binadakileri tahliye ettikten sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Zafer Arslan - Güncel Güncel Haberler

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